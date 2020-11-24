Нафтогаз в ноябре оставил цену на газ для производителей тепла на уровне октября
24 ноября, 2020, 11:47
НАК "Нафтогаз Украины" в ноябре установил оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 5 375,370 грн / куб. м без учета НДС и стоимости транспортировки, что практически соответствует уровню октября
Об этом говорится на сайте НАК "Нафтогаз Украины".
Согласно сообщению оптовая цена на газ для производителей тепловой энергии, которым госкомпания поставляет газ в рамках публичных специальных обязанностей (ПСО), в ноябре составит 6 450,444 грн / куб. м с учетом НДС (1 075,074 грн) без стоимости транспортировки.
- Напомним, в октябре оптовая цена на газ для производителей тепла составляла 5 374,100 грн / куб. м без учета НДС (1 074,820 грн) и стоимости транспортировки.
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