Нафтогаз в ноябре оставил цену на газ для производителей тепла на уровне октября

24 ноября, 2020, 11:47

НАК "Нафтогаз Украины" в ноябре установил оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 5 375,370 грн / куб. м без учета НДС и стоимости транспортировки, что практически соответствует уровню октября

Об этом говорится на сайте НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению оптовая цена на газ для производителей тепловой энергии, которым госкомпания поставляет газ в рамках публичных специальных обязанностей (ПСО), в ноябре составит 6 450,444 грн / куб. м с учетом НДС (1 075,074 грн) без стоимости транспортировки.

Напомним, в октябре оптовая цена на газ для производителей тепла составляла 5 374,100 грн / куб. м без учета НДС (1 074,820 грн) и стоимости транспортировки.

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