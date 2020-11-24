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Espreso.tvОбществоНа Львовщине в ДТП погиб основатель Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько

На Львовщине в ДТП погиб основатель Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько

В ночь с 23 на 24 ноября в с. Бартатов на трассе Львов - Шегини 37-летнего дизайнера на пешеходном переходе сбил автомобиль

Об этом сообщают друзья на facebook-странице Петра Нестеренко-Ланько, передает "Еспресо.Захід".

Во Львовской ОГА отметили, что мужчину сбил насмерть автомобиль Nissan на освещенном пешеходном переходе.

"На автодороге Львов - Шегини на освещенном пешеходном переходе водитель автомобиля Nissan, житель Львова 1986 года рождения, совершил наезд на мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда ШМП", - отметили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Правоохранители задержали водителя Nissan. Вскоре суд изберет тому меру пресечения.

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