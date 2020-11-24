На дне Днепра в Запорожье обнаружили артиллерийский лафет времен казачества

24 ноября, 2020, 14:35

В Запорожье показали дубовый лафет, который нашли на дне Днепра, датированный последней четвертью XVII - началом XVIII века

Об этом сообщил археолог, сотрудник национального заповедника Хортица Валерий Нефедов во время презентации находки, передает Укринформ.

"Предварительно, датировка лафета - последняя четверть XVII - начало XVIII века. Пушка большого калибра, которая использовалась для штурма городов, крепости, укреплений того времени. Калибр - 24-32 фунта. Это полевая пушка. Пушка имела чрезвычайную артиллерийскую ценность. Сам лафет сделан из дуба и окован железом. Есть остатки красной краски. Лафет общеевропейской конструкции, но где именно сделан, пока не знаем", - отметил археолог.

По его словам, пушки такого размера стреляли на расстояние до 7 км. Находка обнаружена на глубине 9,8 м чуть ниже Хортицы.

"Длина лафета - около 4,4 м, ширина - около 2,3 м. Вес - более 1,2 тонны. Подобные находки не известны в пределах Украины. Единицы похожих лафетов хранятся в некоторых музеях мира", - подчеркнул Нефедов.

Он отметил, что лафет перевезут в реставрационный ангар.

Лафет - станок для артиллерийской системы, на котором закрепляется ствол орудия с затвором.

Фото: Укринформ

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