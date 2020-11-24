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Espreso.tvОбществоМЗ будет готовить законодательные изменения для отслеживания больных коронавирусом, - Степанов

МЗ будет готовить законодательные изменения для отслеживания больных коронавирусом, - Степанов


фото: reuters
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что министерство готовит изменения в законодательство, чтобы ввести в действие программу по отслеживанию больных COVID-19

Об этом он сказал на одном из телеканалов, передает "Громадське".

"Мы будем готовить эти изменения и обсуждать с вами, когда будет сформирована концепция отслеживания больных COVID-19. Но я хочу подчеркнуть, что это работало исключительно в азиатских странах, но с точки зрения эпидемиологии это правильно", - заявил Степанов.

По его словам, для того чтобы заработало приложение по отслеживанию, необходимо подготовить серьезную правовую базу.

  • Напомним, что по состоянию на утро вторника, 24 ноября, в Украине зафиксировано 647 976 случаев заражения коронавирусом.

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