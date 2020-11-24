Минздрав рассчитывает на финансирование медицины в размере 5% ВВП в 2021 году, - Степанов

24 ноября, 2020, 11:18

Министерство здравоохранения рассчитывает на утверждение в бюджете-2021 финансирование медицины на уровне 5% ВВП Украины

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Минздрав рассчитывает на утверждение парламентом финансирования медицины в 2021 году на предложенном министерством уровне - 5% от ВВП Украины", - сказал Степанов.

По его словам, много лет медицина финансировалась на уровне 3-3,5% ВВП, что является хроническим недофинансированием и привело к упадку медицинской системы и оттоку медиков из страны. Для сравнения Степанов привел Великобританию, где на медицину выделяется 6,7% ВВП, Францию, где выделяется 9,6% и Германию - более 10%.

Степанов добавил, что в 2021 году Минздрав инициирует увеличение базовой ставки за лечение больных туберкулезом до 63 тыс. грн, тогда как на этот год она была установлена на уровне более 20 тыс. грн.

Кроме того, в бюджетном запросе на следующий год министерством заложен тариф на лечение инсульта в размере от 22 тыс. грн до 118 тыс. грн в зависимости от метода лечения. Министр добавил, что повышение будет касаться и других областей медицины и предусматривать существенное увеличение зарплат медицинским работникам.

Напомним, ранее Степанов предложил повысить зарплаты врачам до 22 тыс. грн в 2021 году.

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