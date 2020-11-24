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Espreso.tvОбществоМинюст предлагает новый вид наказания за нетяжкие преступления

Минюст предлагает новый вид наказания за нетяжкие преступления

Министерство юстиции разработало законопроект о новом виде наказания для преступников - пробационный надзор

Об этом передает пресс-служба Минюста.

"Законопроектом мы предлагаем ввести новый вид наказания - пробационный надзор. Предполагается, что пробация будет применяться и в качестве основного, и в качестве дополнительного наказания. В первую очередь, она рассчитана на те случаи, где суд в качестве наказания назначает ограничение свободы или арест", - отметил заместитель Министра юстиции Александр Банчук.

Он отметил, что такую меру наказания будут применять к тем, кто совершил нетяжкие преступления. А внедрение пробационного периода снизит расходы на пенитенциарную систему.

В ведомстве отметили, что один заключенный в тюрьме "стоит" бюджета более 10 тыс. грн в месяц.

"Если же говорить о пробации, то это в десять раз меньшие затраты - всего 900 гривен в месяц за одного пробационера, так как государство работает с ним на свободе, а не тратит средства на его содержание, питание, коммунальные услуги и т.д.", - добавила заместитель главы Минюста Елена Высоцкая.

Пробационный надзор - это когда человек вместо того, чтобы попасть в тюрьму, попадает под контроль органа пробации. Несет определенные обязанности - например, устроиться на работу, пройти лечение, пройти обучение. Иногда за эго передвижением будет следить электронный мониторинг.

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