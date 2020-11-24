 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаМинистр финансов Марченко заявил о прогрессе в переговорах с МВФ

Министр финансов Марченко заявил о прогрессе в переговорах с МВФ


фото: epravda
Министр финансов Сергей Марченко заявил о прогрессе в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) и анонсировал быстрое внесение проекта госбюджета на 2021 год в Верховную Раду

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" .

"Отмечаю значительный прогресс в процессе переговоров. Вскоре Минфин обнародует официальную информацию наработанных позиций", - цитирует издание слова Марченко.

Министр отметил, что правительство находится на завершающем этапе формирования общего с МВФ видения основных бюджетных параметров в рамках программы партнерства.

"В ближайшее время планируем внести проект бюджета-2021 на рассмотрение правительства, а далее - в Верховную Раду Украины", - уточнил он.

Кроме того, Марченко добавил, что сейчас в информационном пространстве "циркулирует много спекуляций вокруг переговоров с МВФ".

"Настоятельно рекомендуем всем принимать во внимание исключительно официальные публичные комментарии участников процесса. Другие эксперты не владеют массивом информации, достаточным для объективного понимания и комментирования ситуации", - подчеркнул Марченко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 ноября, 2020 вторник

больше новостей

24 ноября, 2020 вторник

23 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать