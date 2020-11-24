Министр финансов Марченко заявил о прогрессе в переговорах с МВФ

24 ноября, 2020, 15:29

Министр финансов Сергей Марченко заявил о прогрессе в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) и анонсировал быстрое внесение проекта госбюджета на 2021 год в Верховную Раду

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" .

"Отмечаю значительный прогресс в процессе переговоров. Вскоре Минфин обнародует официальную информацию наработанных позиций", - цитирует издание слова Марченко.

Министр отметил, что правительство находится на завершающем этапе формирования общего с МВФ видения основных бюджетных параметров в рамках программы партнерства.

"В ближайшее время планируем внести проект бюджета-2021 на рассмотрение правительства, а далее - в Верховную Раду Украины", - уточнил он.

Кроме того, Марченко добавил, что сейчас в информационном пространстве "циркулирует много спекуляций вокруг переговоров с МВФ".

"Настоятельно рекомендуем всем принимать во внимание исключительно официальные публичные комментарии участников процесса. Другие эксперты не владеют массивом информации, достаточным для объективного понимания и комментирования ситуации", - подчеркнул Марченко.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Андрея Ермака, экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда до конца года.

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