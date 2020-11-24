24 ноября, 2020, 12:00

Министерство цифровой трансформации совместно с крупнейшими мобильными операторами до 2024 года планирует покрыть высокоскоростным интернетом все дороги национального значения

Об этом сказал вицепремьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"У нас цель, вы слышали, до 95% территории Украины покрыть (высокоскоростным интернетом, - ред.) до 2024-2025 годов, но мы хотим в следующем году сфокусироваться на покрытии дорог, трасс, это очень важно, потому что пока мы покрываем маленькие поселки, городки, города у нас остается проблема стратегических трасс, и развивать цифровое государство без этого также невозможно", - сказал Федоров.

В презентации Министерства цифровой трансформации сказано, что до 1 января 2023 года планируется покрыть высокоскоростным интернетом все международные дороги, а к 1 июля 2024 года - все дороги национального значения.

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