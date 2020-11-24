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Espreso.tvОбществоМаск стал вторым в списке самых богатых людей мира

Маск стал вторым в списке самых богатых людей мира


фото: reuters
По итогам торговой сессии 23 ноября с состоянием в 128 млрд долларов Маск стал вторым из самых богатых людей мира

Об этом сообщает Bloomberg.

По результатам торговой сессии 23 ноября акции компании Tesla выросли на 6,58%, а капитализация компании Илона Маска приблизилась к $ 500 млрд.

Основатель Facebook Марк Цукерберг, ранее входивший в тройку лидеров, сейчас занимает пятое место. Его состояние оценивается в $ 102 млрд.

Лидером рейтинга по-прежнему остается глава Amazon Джефф Безос ($ 182 млрд).

 

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