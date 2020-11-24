Маск стал вторым в списке самых богатых людей мира
24 ноября, 2020, 11:26
По итогам торговой сессии 23 ноября с состоянием в 128 млрд долларов Маск стал вторым из самых богатых людей мира
Об этом сообщает Bloomberg.
По результатам торговой сессии 23 ноября акции компании Tesla выросли на 6,58%, а капитализация компании Илона Маска приблизилась к $ 500 млрд.
Основатель Facebook Марк Цукерберг, ранее входивший в тройку лидеров, сейчас занимает пятое место. Его состояние оценивается в $ 102 млрд.
Лидером рейтинга по-прежнему остается глава Amazon Джефф Безос ($ 182 млрд).
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