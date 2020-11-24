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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника


фото: Getty Images
Во вторник, 24 ноября, будут сыграны восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

4-й тур

24 ноября

Группа E

19:55 "Ренн" (Франция) - "Челси" (Англия), прямая трансляция на Megogo и "Футбол 2"

19:55 "Краснодар" (Россия) - "Севилья" (Испания), прямая трансляция на Megogo и "Футбол 3"

Группа F

22:00 "Лацио" (Италия) - "Зенит" (Россия), прямая трансляция на Megogo

22:00 "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Брюгге" (Бельгия), прямая трансляция на Megogo

Группа G

22:00 "Динамо" (Украина) - "Барселона" (Испания), прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Megogo

22:00 "Ювентус" (Италия) - "Ференцварош" (Венгрия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3" и Megogo

Группа H

22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция), прямая трансляция на Megogo

22:00 ПСЖ (Франция) - "Лейпциг" (Германия), прямая трансляция на Megogo

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