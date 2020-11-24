Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
4-й тур
24 ноября
Группа E
19:55 "Ренн" (Франция) - "Челси" (Англия), прямая трансляция на Megogo и "Футбол 2"
19:55 "Краснодар" (Россия) - "Севилья" (Испания), прямая трансляция на Megogo и "Футбол 3"
Группа F
22:00 "Лацио" (Италия) - "Зенит" (Россия), прямая трансляция на Megogo
22:00 "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Брюгге" (Бельгия), прямая трансляция на Megogo
Группа G
22:00 "Динамо" (Украина) - "Барселона" (Испания), прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Megogo
22:00 "Ювентус" (Италия) - "Ференцварош" (Венгрия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3" и Megogo
Группа H
22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция), прямая трансляция на Megogo
22:00 ПСЖ (Франция) - "Лейпциг" (Германия), прямая трансляция на Megogo
- В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 1:2.
- Наивысшую оценку в матче против "Барселоны" в Лиге чемпионов получил 18-летний голкипер "Динамо" Руслан Нещерет.
- 23 ноября стало известно, что форвард "Барселоны" Лионель Месси попал в заявку испанского клуба на матч Лиги чемпионов против "Динамо" в Киеве.
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