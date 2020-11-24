Лопес объяснил, почему отказал Ломаченко в реванше

24 ноября, 2020, 12:49

Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что отказал Василию Ломаченко в реванше, поскольку уверен, что снова победит украинца

Об этом Лопес заявил в интервью Last Stand Podcast with Brian Custer.

По словам абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), он уверен, что победит Ломаченко хоть 100 раз, если снова с ним встретится, поэтому реванш не имеет смысла.

"На мой взгляд, Ломаченко однозначно показал, что может остаться в легком весе. Я думаю, что он встречался с топовыми боксерами, которые доминировали в дивизионе. Однако я считаю, что он не сможет соперничать с такими бойцами, как я. Даже если говорить о реванше, можно сделать это 100 раз, но я возьму верх в каждом бою. Мне кажется, что Ломаченко просто нужно вернуться туда, где он чувствует себя более комфортно. Я думаю, что лучше всего ему подходит второй полулегкий вес ", - сказал Лопес.

Ломаченко 18 октября проиграл Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира. Ранее украинец выступал в полулегком (до 57,2 кг) и втором полулегком весе (до 59 кг).

24 ноября стало известно, что Теофимо Лопес планирует провести первую защиту титула абсолютного чемпиона мира в апреле 2021 года.

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