Китай впервые запустил миссию на Луну для забора образцов пород

24 ноября, 2020, 10:02

Китай запустил беспилотный космический корабль на Луну, чтобы собрать там образцы породы

Запуск миссии состоялся из космического центра Вэньчан на острове Хайнань.

Цель миссии, которая продлится 23 дня, - собрать образцы лунной горной породы и грунта, чтобы помочь ученым узнать о происхождении, формировании и вулканической активности Луны.

Зонд попытается собрать 2 килограмма образцов в еще неизученном регионе Океан штормов.

Если миссия будет успешной, то Китай станет третьей страной, которая собрала образцы лунной породы для их дальнейшего исследования на Земле. В 1969-1972 годах породы получила миссия США, а в 1976-м - миссия СССР "Луна-24". С тех пор пробы не отбирали.

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