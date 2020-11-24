Киево-Могилянская академия предложила обучение исключенным по политическим мотивам студентам из Беларуси

24 ноября, 2020, 16:16

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" предложил студентам из Беларуси, которых преследуют в собственной стране, учебные программы на бакалавриате и магистратуре

Об этом говорится в заявлении на сайте НаУКМА.

В университете напомнили, что выразили свою поддержку белорусским активистам и представителям академического сообщества, которые испытывают политически мотивированных преследований со стороны режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

"Мы, могилянцы, были среди инициаторов и активных участников Оранжевой Революции и Революции Достоинства. Мы знаем, что каждый человек имеет право на свободу и достоинство. Мы убедились, что каждый человек имеет право защищать и защищаться, когда эти основополагающие принципы подорваны", - говорится в заявлении университета.

ВУЗ предлагает белорусам вступление в 1-й год обучения бакалаврских и магистерских программ НаУКМА и возможность в течение 2020-2021 учебного года во время зимних и летних каникул восстановиться для дальнейшего обучения на бакалаврских и магистерских программах НаУКМА (преимущественно от 2-го года обучения) для тех студентов, которых исключили из белорусских университетов по политическим мотивам.

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