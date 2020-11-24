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Espreso.tvЭкономикаКурс валют: гривня продолжает обесцениваться относительно доллара

Курс валют: гривня продолжает обесцениваться относительно доллара


фото: reuters
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 23 ноября 2020 года на отметке 28,37 грн/$

Об этом говорят данные НБУ.

По состоянию на 23 ноября курс составил 28,36 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 24 ноября установлен на уровне 33,75 грн/евро. По состоянию на 23 ноября курс составлял 33,62 грн/евро.

На наличном рынке 24 ноября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,35, продают - по 28,42 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 28,45 грн/$, продажи - в пределах 28,42-29,20 грн/$.

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