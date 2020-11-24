Компенсация ЕСВ, списание долгов, 8 тыс. грн помощи: Зеленский анонсировал инициативы по поддержке ФОП и наемных работников

24 ноября, 2020, 16:05

Об этом Зеленский сказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"На прошлой неделе я поручил правительству разработать ряд мер по экономической поддержке людей и бизнеса. В субботу и воскресенье, когда у всех был карантин выходного дня, у нас был брейншторм выходного дня. Был поиск инструментов, сложные расчеты, анализ эффективности, влияния на бюджет и , конечно, много-много кофе", - сказал Зеленский.

По его словам, в результате было подано законопроекты, которые предусматривают ряд мер по поддержке физических лиц-предпринимателей и наемных работников.

"Первое. Одноразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет во время усиления карантина. Если вы ФОП и вынуждены закрыть свою кофейню, в качестве примера, или наемный работник и вас увольняют, потому что кафе, где вы работали, к сожалению, закрывается, вы сможете получить помощь в размере восемь тысяч гривен", - сказал президент.

Он пояснил, что оформить такую помощь можно будет в приложении "Дия", введя данные и номер банковской карты. После проверки данных в течение несколько дней, единовременное пособие должно поступить на карточку.

Зеленский отметил, что, по расчетам, такой помощью смогут воспользоваться 1,2 млрд граждан, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.

Вторая программа помощи, отметил Зеленский, будет касаться владельцев малых бизнесов, которые не закрылись на время карантина и не уволили работников, но были вынуждены сократить время работы и отправить часть рабочих в отпуск. Такие предприниматели, по словам Зеленского, смогут получить до 8 тыс. грн одноразовой помощи за одного работника в сумме, пропорциональной времени простоя.

"Третье. Компенсация выплат по уплате единого социального взноса. Это почти полтора миллиарда гривен для почти 120 тысяч юридических лиц", - добавил президент.

Также Зеленский анонсировал программу погашения налогового долга. Он отметил, что сейчас в Украине почти 4 млн граждан, имеющих налоговый долг в 3060 грн, этот долг будет аннулирован. Кроме того, будут внедрены налоговые каникулы.

"При усилении ограничительных мер, двести тысяч физических лиц-предпринимателей первой группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов включая ЕСВ", - подчеркнул глава государства.

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