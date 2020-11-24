К борьбе с COVID-19 в Тернополе начали привлекать студентов-медиков
24 ноября, 2020, 18:29
В Тернополе к борьбе с COVID-19 начали привлекать преподавателей и студентов медицинского университета
Об этом пресс-служба Тернопольской ОГА сообщила в Facebook .
В Тернополе из-за нехватки персонала для лечения пациентов с коронавирусом, к работе в инфекционных отделениях начали привлекать преподавателей и студентов медицинского университета.
"Среди них один врач-анестезиолог в пенсионном возрасте, студент, работающий в инфекционном отделении больницы скорой помощи в Тернополе. Они устроены на условиях гражданско-правовых договоров и получают оплату в зависимости от категории, в которой работают", - отметила начальник управления охраны здоровья ОГА Ольга Ярмоленко.
- Напомним, в течение суток 23 ноября было зафиксировано 12287 новых случаев коронавируса (из них дети - 533, медработники - 570), 188 пациентов умерли, 8298 - выздоровели.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-