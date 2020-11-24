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Espreso.tvОбществоК борьбе с COVID-19 в Тернополе начали привлекать студентов-медиков

К борьбе с COVID-19 в Тернополе начали привлекать студентов-медиков


фото: reuters
В Тернополе к борьбе с COVID-19 начали привлекать преподавателей и студентов медицинского университета

Об этом пресс-служба Тернопольской ОГА сообщила в Facebook .

В Тернополе из-за нехватки персонала для лечения пациентов с коронавирусом, к работе в инфекционных отделениях начали привлекать преподавателей и студентов медицинского университета.

"Среди них один врач-анестезиолог в пенсионном возрасте, студент, работающий в инфекционном отделении больницы скорой помощи в Тернополе. Они устроены на условиях гражданско-правовых договоров и получают оплату в зависимости от категории, в которой работают", - отметила начальник управления охраны здоровья ОГА Ольга Ярмоленко.

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