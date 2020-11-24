Госказначейство остановило финансирование всех незащищенных расходов, - СМИ

24 ноября, 2020, 13:42

Государственная казначейская служба остановила финансирование всех незащищенных расходов, предусмотренных на 2020 год

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на собственные источники - двух высокопоставленных чиновников в Кабинете министров.

"Государственный бюджет не в состоянии обслуживать все расходы, предусмотренные законом на 2020 год. Сразу двое высокопоставленных в Кабинете министров сообщили ЭП, с 20 ноября Государственная казначейская служба (ГКС) остановила финансирование всех расходов, кроме защищенных (заработные платы работников бюджетной сферы, пенсии, социальные выплаты, погашение долгов)", - пишет издание.

Отмечается, что последние запросы от главных распорядителей бюджетных средств на проведение незащищенных расходов ГКС обслуживала 20 ноября. При этом в 2019 году на аналогичный шаг, из-за переброски бюджетных средств и невыполнение поступлений от таможни, премьер-министр Алексей Гончарук ушел 17 декабря.

В издании также отметили, что министр финансов Сергей Марченко не нашел возможности прокомментировать ситуацию "из-за плотного графика". В пресс-службе сообщили, что Казначейство выполняет показатели госбюджета и обслуживания других клиентов в соответствии с законодательством. Также издание не получило ответа от Госказначейства.

В ЭП объяснили, что остановка означает, в первую очередь, отказ от финансирования капитальных расходов (строительство и ремонт дорог, например), а также программ, финансирование которых по тем или иным причинам так и не началось. По состоянию на начало ноября, по данным Минфина, таких программ было 74 на общую сумму 19,02 млрд грн.

При этом в издании добавили, что когда в апреле парламент вносил изменения в государственный бюджет, доходные показатели базировались на получении средств от МВФ, однако Фонд приостановил сотрудничество с Украиной после того, как Конституционный суд своим решением "фактически перечеркнул достижения в антикоррупционной реформе".

Кроме того, бывший первый заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства и руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики (КШЭ) Павел Кухта на странице в Facebook сообщил, что непрофинансированные расходы государственного бюджета Украины за прошлую неделю увеличились на 2 млрд грн.

"По оперативным данным Казначейства, имеющиеся неоплаченные финансовые обязательства по состоянию на сегодня составляют 9,4 млрд, из них 3 млрд по защищенным расходам. Это максимум с начала года и +2 млрд к показателям предыдущей недели", - написал Кухта.

По его словам, Госказначейство в ручном режиме откладывает финансирование расходов.

"Люди из системы говорят, что с 9 ноября казна работает в режиме картотеки - до ночи сводят поступления, на утро формируют пул расходов, которые будут профинансированы, все остальное откладывают. В новейшей истории Украины в середине ноября такого не было уже как минимум лет десять", - отметил Кухта.

Одновременно, по его словам, локдаун выходного дня и неизбежно надвигающийся полный локдаун повышают потребность в бюджетных расходах. Он отметил, что самая система поддержки - выплата 5 тыс. грн минимальной зарплаты всем занятым в пораженных областях сферы услуг - это около 4 млн человек, что обойдется 20 млрд в месяц. Однако, подчеркнул он, этих денег сейчас нет.

"Что делать? Как уже говорил, единственный нормальный способ решить проблему - быстрое возобновление сотрудничества с МВФ, которое откроет нам доступ к заимствованиям, чтобы профинансировать расходы. Это означает принятие хоть немного адекватного бюджета на 2021 год - идут разговоры уже о приемлемости дефицита на уровне 5,3% от ВВП. Впрочем, непонятно, от какого прогнозированного ВВП - с началом локдаунов очевидно, что макропрогноз, по которому составлен бюджет, надо пересматривать в сторону меньших темпов роста", - пояснил Кухта.

Он добавил, что кроме бюджета необходимо запустить судебную реформу и восстановить антикоррупционное законодательство.