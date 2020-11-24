Глава ОТО в Винницкой области переизбрался с результатом 91,7%, это признали рекордом Украины

24 ноября, 2020, 20:25

В Винницкой области глава Ивановской ОТО Михаил Кулик установил национальный рекорд по результатам на местных выборах

Об этом сообщила Книга рекордов Украины в Facebook.

Во вторник этот рекорд в с. Иванов, который является центром общины, зафиксировали представители Книги. Кулик признан рекордсменом, как действующий глава ОТО, переизбран на должность с наибольшим результатом.

За него отдали 91,7% голосов на выборах.