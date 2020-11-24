 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГлава ОТО в Винницкой области переизбрался с результатом 91,7%, это признали рекордом Украины

Глава ОТО в Винницкой области переизбрался с результатом 91,7%, это признали рекордом Украины


фото: facebook.com/groups/2182477642054652
В Винницкой области глава Ивановской ОТО Михаил Кулик установил национальный рекорд по результатам на местных выборах

Об этом сообщила Книга рекордов Украины в Facebook.

Во вторник этот рекорд в с. Иванов, который является центром общины, зафиксировали представители Книги. Кулик признан рекордсменом, как действующий глава ОТО, переизбран на должность с наибольшим результатом.

За него отдали 91,7% голосов на выборах.

null

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 ноября, 2020 вторник

больше новостей

24 ноября, 2020 вторник

23 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать