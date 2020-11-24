Футболист "Шахтера" признал, что команда раскололась на кланы

24 ноября, 2020, 11:46

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов заявил, что во время работы Мирчи Луческу в донецком клубе существовало разделение на бразильский и украинский кланы

Об этом Кривцов заявил в интервью YouTube-каналу"Провокатор".

По словам Кривцова, который выступает за "Шахтер" с 2010 года, во время работы Луческу в команде существовало разделение на бразильский и украинский кланы.

"Было при Луческу, чего скрывать, что мы жили отдельными кланами. Но сейчас такого нет, потому что как минимум два натурализованных бразильца у нас - Мораес и Марлос, которые прекрасно владеют языком. Давно играют в "Шахтере" Патрик и Тайсон, которые тоже хорошо говорят на русском. Сейчас такого разделения нет, мы нормально друг с другом общаемся, дружим", - рассказал Кривцов.

Мирча Луческу был главным тренером "Шахтера" с 2004 до 2016 года. Сейчас румын возглавляет "Динамо".

Напомним, 21 ноября в 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" на своем поле не смог переиграть "Александрию".

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