Евросоюз закупит 160 млн доз вакцины против COVID-19 компании Moderna
Об этом заявила президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Укринформ .
"Завтра мы примем новый контракт для обеспечения новой вакцины против COVID-19 в нашем портфолио вакцин. Этот контракт позволит нам купить до 160 млн доз вакцины, которая производится Moderna", - сказала она.
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По ее словам, клинические испытания показали, что эта вакцина может быть эффективной против COVID-19. Как только будет доказано, что эта вакцина является безопасной, каждая из стран ЕС получит ее в одинаковых условиях.
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"Moderna - это шестой контракт, который мы имеем с фармакологическими компаниями в нашем портфолио вакцин. Сейчас мы работаем еще над другом. Безусловно, все вакцины из нашего портфолио пройдут очень внимательную оценку нашим Европейским медицинским агентством, они получат авторизацию и доступ на рынок только тогда , когда будут признаны безопасными и эффективными ", - отметила Урсула фон дер Ляйен.
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