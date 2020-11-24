Экземпляр комикса 1939 года с первым упоминанием Бэтмена продали за 1,5 млн долларов

24 ноября, 2020, 11:07

Экземпляр "Детективного комикса" №27 1939 года стал самым дорогим в истории комиксом с Бэтменом в главной роли. Его продали на аукционе за 1,5 млн долларов

Об этом сообщает Hollywood Reporter, передает "Громадське".

"Я совсем не удивлен результатом. В конце концов это одна из лучших копий одного из важнейших изданий комиксов, которые вы когда-либо видели", - сказал о результатах аукциона вице-президент аукционного дома Heritage Auctions Барри Сандовал.

Состояние этого неотреставрированного экземпляра компания Certified Guaranty оценила на "отлично / очень хорошо". Таким образом он стал одним из двух копий этого комикса в таком хорошем состоянии. В общем только 5 других невосстановленных комиксов когда-либо получали такую высокую оценку от Certified Guaranty, что делает этот выпуск особенным.

За другой экземпляр этого же комикса десять лет назад на аукционе отдали 1 млн 75 тыс. долларов

"Этот рассказ художника Боба Кейна и писателя Билла Фингера "Дело о химическом синдикате", опубликованный в "Детективном комиксе" №27 в 1939 году стал первым, в котором появился Темный рыцарь, он же Бэтмен", - говорится в сообщении.

Хотя и этот комикс о Бэтмене является самым дорогим, что когда-либо продавал аукцион Heritage Auctions, рекорд среди комиксов был установлен в 2014 году. Тогда копия Action Comics №1 (там впервые появился Супермен) была продана в отличном состоянии на eBay за 3,2 млн долларов.

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