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Espreso.tvОбществоДиректор ВОЗ: есть риск, что бедные слои населения не получат вакцины от COVID-19

Директор ВОЗ: есть риск, что бедные слои населения не получат вакцины от COVID-19


фото: reuters
После появления вакцины от коронавируса COVID-19 появился риск того, что бедные слои населения не смогут ее получить

Об этом заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас существует большой риск того, что самые бедные и уязвимые будут растоптаны в гонке за вакциной", - сказал Гебреисус.

Директор ВОЗ подчеркнул необходимость справедливого распределения вакцины среди всех слоев населения в каждой стране.

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