Директор ВОЗ: есть риск, что бедные слои населения не получат вакцины от COVID-19
24 ноября, 2020, 09:54
После появления вакцины от коронавируса COVID-19 появился риск того, что бедные слои населения не смогут ее получить
Об этом заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает "Интерфакс-Украина".
"Сейчас существует большой риск того, что самые бедные и уязвимые будут растоптаны в гонке за вакциной", - сказал Гебреисус.
Директор ВОЗ подчеркнул необходимость справедливого распределения вакцины среди всех слоев населения в каждой стране.
- Напомним, ранее Тедрос Аданом Гебреисус назвал "очень перспективной" противокоронавирусную вакцину от компании Pfizer.
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