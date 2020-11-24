Директор ВОЗ: есть риск, что бедные слои населения не получат вакцины от COVID-19

24 ноября, 2020, 09:54

После появления вакцины от коронавируса COVID-19 появился риск того, что бедные слои населения не смогут ее получить

Об этом заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас существует большой риск того, что самые бедные и уязвимые будут растоптаны в гонке за вакциной", - сказал Гебреисус.

Директор ВОЗ подчеркнул необходимость справедливого распределения вакцины среди всех слоев населения в каждой стране.

Напомним, ранее Тедрос Аданом Гебреисус назвал "очень перспективной" противокоронавирусную вакцину от компании Pfizer.

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