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Espreso.tvОбществоДело Новака: в Польше экс-главе Укравтодора продлили арест до января 2021 года

Дело Новака: в Польше экс-главе Укравтодора продлили арест до января 2021 года

Апелляционный суд Варшавы оставил в СИЗО до января 2021 года бывшего главу Укравтодора Славомира Новака

Об этом сообщает РАР .

"Суд поддержал позицию суда первой инстанции, собранные прокуратурой доказательства в значительной степени обосновывают совершение подозреваемыми действий, по которым им предъявлено обвинение", - отметил представитель Апелляционной прокуратуры Ежи Ледер.

Сообщается, что Новак, который обвиняется в совершении 11 коррупционных деяний, будет оставаться под стражей как минимум до января 2021 года.

В свою очередь прокуратура отменила решение о временном аресте для близкого друга Новака, бизнесмена Яцека, который начал сотрудничать со следствием и дал показания по делу экс-главы Укравтодора.

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