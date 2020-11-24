Дело Новака: в Польше экс-главе Укравтодора продлили арест до января 2021 года

24 ноября, 2020, 21:40

Апелляционный суд Варшавы оставил в СИЗО до января 2021 года бывшего главу Укравтодора Славомира Новака

Об этом сообщает РАР .

"Суд поддержал позицию суда первой инстанции, собранные прокуратурой доказательства в значительной степени обосновывают совершение подозреваемыми действий, по которым им предъявлено обвинение", - отметил представитель Апелляционной прокуратуры Ежи Ледер.

Сообщается, что Новак, который обвиняется в совершении 11 коррупционных деяний, будет оставаться под стражей как минимум до января 2021 года.

В свою очередь прокуратура отменила решение о временном аресте для близкого друга Новака, бизнесмена Яцека, который начал сотрудничать со следствием и дал показания по делу экс-главы Укравтодора.

Напомним, Окружной суд Варшавы продлил на два месяца арест экс-голове Укравтодора, бывшему министру транспорта Польши Славомиру Новаку.

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