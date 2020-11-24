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Espreso.tvОбществоДела Майдана: экс-прокурора будут судить за незаконное привлечение активистов к ответственности

Дела Майдана: экс-прокурора будут судить за незаконное привлечение активистов к ответственности

В Офисе генерального прокурора сообщили о направлении в суд обвинительного акта в отношении киевского экс-прокурора в деле о незаконном привлечении к ответственности участников Революции Достоинства

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Экс-прокурору инкриминируют незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, злоупотребление служебным положением; служебный подлог, а также привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления.

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По данным следствия, 21 января 2014 года прокурор, действуя по предварительному сговору, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам Евромайдана. В дальнейшем их арестовали.

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