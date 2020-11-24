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Espreso.tvМирCOVID-19: в мире зафиксировали уже более 59 млн заражений

COVID-19: в мире зафиксировали уже более 59 млн заражений


фото: reuters
В мире по состоянию на утро 24 ноября зафиксировали 59 516 610 случаев заражения коронавирусом

Об этом свидетельствуют данные на сайте Worldometers.

Так, в мире зарегистрировано 59 516 610 случаев инфицирования коронавирусом.

Уже 1 402 042 человек в мире умерли от COVID-19. В свою очередь 41 157 776 человек выздоровели.

На первом месте среди всех стран мира по количеству больных - США. Там зарегистрировано более 12,7 млн случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране умерли более 263 тыс. человек, выздоровели более 7,5 млн.

На втором месте - Индия, в стране 9,1 млн инфицированных, из них более 134 тыс. человек умерли и 8,6 млн выздоровели.

Следом идет Бразилия - более 6 млн больных, из них более 169 тыс. умерших и 5,4 млн выздоровевших.

Сейчас Украина занимает 17-е место в мире по количеству больных коронавирусом.

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