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Espreso.tvОбществоЧерная пятница 2020: как распорядиться финансами максимально эффективно?

Черная пятница 2020: как распорядиться финансами максимально эффективно?

Черная пятница 2020 в Украине – последняя пятница ноября, которая станет марафоном выгодных покупок

К этому дню активно готовятся не только покупатели, но и интернет магазины, формируя оригинальные акции, заманчивые предложения, а также выделяя товары дня, которые будут доступны на выгодных условиях.

Чего ждать от черной пятницы?

 

Black Friday – не самый лучший повод, чтобы отправиться прогуляться по торговому центру. Основная часть товаров в этом году будет заказана в режиме онлайн, что полностью соответствует требованиям действующих карантинных ограничений и дает возможность создать безопасные условия для покупателей. Но к марафону покупок лучше подготовиться заранее, последовательно выполнив следующие пункты:

  • Составить список на black friday 2020. Это поможет удержаться от напрасных, незапланированных приобретений, о которых в скором времени предстоит пожалеть.
  • Установить финансовые лимиты. Выделив определенную сумму на предстоящие приобретения, нужно убедиться в том, что на карте достаточно денег для оплаты (сверх бюджета стоит предусмотреть около 10-15% доступных средств).
  • Выбрать интернет магазины. Черная пятница – это тысячи выгодных предложений, и чтобы не растеряться среди многообразия товаров, стоит заранее определить несколько торговых точек, репутация которых не вызывает ни малейших сомнений.

Акции и скидки так и манят сделать выгодное приобретение – большинство пользователей отложили все заказы именно на финальную пятницу последнего осеннего месяца. Чтобы не растеряться среди обилия информации, лучше заранее продумать и предусмотреть возможные нюансы, а также изучить текущие цены, чтобы в полной мере оценить насколько большие скидки на черную пятницу 2020 будут действовать на выбранные товары.

Целесообразность покупок в черную пятницу

 

Существует распространенное заблуждение, что в период распродаж скидки действуют исключительно на товары, которые давно лежат на складе – в ажиотаже покупатели готовы приобрести даже то, что не пользуется популярностью в обычные дни. Определенная доля правды в этом есть, но на самом деле распродажа на черную пятницу действительно поможет сэкономить и выбрать качественную продукцию. Главное, придерживаться ряда правил: 

  • Заказывать не то, что дешево, а товары, которые подходят по характеристикам и заданным требованиям, чрезмерная экономия недопустима;
  • Изучить специальные предложения, дополнительные бонусы для покупателей, условия получения кешбэка и другие тонкости;
  • Заранее уточнить всю интересующую информацию о будущей покупке (параметры, срок действия гарантия, доступные функции), ведь черная пятница 2020 вызывает ажиотаж и можно потратить уйму времени на то, чтобы дождаться ответа консультанта.

Весь мир ждет главной распродажи, но это не повод отказывать себе в покупках до её наступления. Основная часть крупных магазинов готова порадовать покупателей специальными ценами и "товарами дня" еще до того, как начнется черная пятница в ноябре, поэтому уже сейчас стоит мониторить интересные предложения.

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