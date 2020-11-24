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Espreso.tvОбществоБританский археолог заявил об определении дома, где прошло детство Иисуса

Британский археолог заявил об определении дома, где прошло детство Иисуса


фото: Кен Дарк
После 14 лет раскопок в Назарете британский археолог заявил, что нашел дом, который предположительно принадлежал Иосифу и Деве Марии

Об этом сообщает Daily Mail, передает "Укринформ".

Профессор Кен Дарк провел раскопки под женским монастырем в библейском Назарете. Исследователь утверждает, что дом I века, который он раскопал и исследовал, скорее всего построил отец Иисуса - Иосиф.

В 2015 году профессор Дарк впервые предположил, что дом принадлежал Марии и Иосифу. Дальнейший анализ подтвердил, что жилье было построено в I веке, а догадки могут оказаться правдой. В Новом Завете говорится, что Иосиф был плотником. Поэтому он мог построить дом.

После смерти Иисуса и распространения христианства, примерно в IV веке, на холме, прилегающем к дому, была построена пещерная церковь. Затем, вероятно, в следующем веке была построена еще одна большая надземная церковь над домом.

Впервые это жилье обнаружили еще в 1880-х годах. Тогда библеист Виктор Герен в 1888 году говорил, что там провел детство Иисус, но монахини, которым принадлежал монастырь, проводили раскопки и не нашли этому доказательств.

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