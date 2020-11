Барон Сибирский: Британская королева титулировала сына российского бизнесмена

Об этом сообщает The Gazette, передает "Радио Свобода".

"Лебедев стал пожизненным пэром и вошел в верхнюю палату парламента Великобритании. Британские издания The Evening Standard и The Independent, принадлежащие Лебедеву, сообщили, что присвоенный бизнесмену титул отражает его русские корни и новый дом, который он нашел в Великобритании", - говорится в сообщении.

Лебедев - сын бывшего сотрудника спецслужб, бизнесмена, акционера "Новой газеты" Александра Лебедева. Он провел в Великобритании большую часть жизни и получил гражданство этой страны в 2010 году. Лебедев владеет компанией Lebedev Holdings Ltd, которая выпускает газеты The Independent и The Evening Standard.

Дать титул пэра Лебедеву-младшему рекомендовал премьер-министр Борис Джонсон, с которым они дружат много лет. The Evening Standard писала, что Лебедев был удостоен титула за заслуги в медиаиндустрии и благотворительную деятельность.

Титулы пэров в Великобритании должны содержать указание на какую-то местность. Если топоним расположен вне территории страны, британская Геральдическая палата должна получить согласие на его использование от власти другого государства.

