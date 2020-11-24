Агитировал за агрессивную войну: СБУ разоблачила иностранца, который принадлежал к российской группировке

24 ноября, 2020, 20:18

В Чернигове разоблачили иностранца, который пытался создать ячейку агитаторов агрессивной войны

Об этом сообщает пресс служба СБУ.

"Служба безопасности Украины разоблачила иностранного пропагандиста на попытке создания в Чернигове местной ячейки агитаторов агрессивной войны", - говорится в сообщении.

Так, по данным досудебного следствия, гражданин одной из постсоветских стран, который проживал в Украине, распространял через интернет призывы к противоправным действиям.

"Злоумышленник размещал на своей интернет-странице материалы о якобы доминировании так называемого "славянского государства" над другими народами. Также он распространял дискриминационные статьи, где унижалось честь и достоинство представителей одной из национальных меньшинств", - отметили в пресс-службе.

Установлено, что злоумышленник принадлежал к одной из радикальных группировок, которая была создана на территории РФ.

Во время обысков по адресам проживания и автомобиля злоумышленника правоохранители обнаружили компьютеры и документы с доказательствами. Было изъято огнестрельное оружие без соответствующих разрешительных документов.

Сейчас решается вопрос по сообщению мужчине о подозрении в статье 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса. Проверяется информация о его сотрудничестве со спецслужбами России.

Отметим, в уголовном праве агрессивная война - это одна из разновидностей актов агрессии, что предусматривает применение государством (или от его имени) вооруженных сил первой против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства или народа.

Фото: ssu.gov.ua

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