Жителям ОРДО поступают сообщения с требованием явиться в "военкомат", - СМИ
23 ноября, 2020, 17:31
23 ноября жители оккупированной части Донецкой области получили сообщение с требованием явиться в "военкомат"
Об этом сообщили местные жители Радио Свобода.
Жители ОРДО получили сообщение с требованием явиться в "военкомат".
Отмечается, что требование адресовано тем, кто имеет "мобилизационное предписание" или получит "повестку". При себе требуется иметь "паспорт".
В то же время журналист Денис Казанский привел фрагмент телепередачи пропагандистов "ДНР", в которой полевой командир оккупантов Александрович Ходаковский заявил о необходимости силой забрать в ряды оккупационной армии по одному человеку от каждой семьи, чтобы добиться лояльного отношения местного населения к оккупантам.
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