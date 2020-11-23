Жителям ОРДО поступают сообщения с требованием явиться в "военкомат", - СМИ

23 ноября, 2020, 17:31

23 ноября жители оккупированной части Донецкой области получили сообщение с требованием явиться в "военкомат"

Об этом сообщили местные жители Радио Свобода.

Жители ОРДО получили сообщение с требованием явиться в "военкомат".

Отмечается, что требование адресовано тем, кто имеет "мобилизационное предписание" или получит "повестку". При себе требуется иметь "паспорт".

В то же время журналист Денис Казанский привел фрагмент телепередачи пропагандистов "ДНР", в которой полевой командир оккупантов Александрович Ходаковский заявил о необходимости силой забрать в ряды оккупационной армии по одному человеку от каждой семьи, чтобы добиться лояльного отношения местного населения к оккупантам.

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