Зеленский подписал закон о выходе Украины из договора о монопольной политике между странами СНГ

23 ноября, 2020, 20:11

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Зеленский подписал закон "О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики" № 995-их.

Так, согласно документу, Украина выходит из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств - участников Содружества Независимых Государств в Москве 25 января 2000 года и ратифицированного Верховной Радой Украины с оговорками законом от 16 января 2003 года №449- ИV.

"Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения государствами - членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину. Выход из Договора защитит национальные экономические интересы Украины, устраняя механизм, обуславливающий межгосударственный обмен информацией по экономическим вопросам ", - отметили в пресс-служба ОПУ.

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