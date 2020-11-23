 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон о выходе Украины из договора о монопольной политике между странами СНГ

Зеленский подписал закон о выходе Украины из договора о монопольной политике между странами СНГ


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский подписал закон о выходе Украины из договора о проведении согласованной монопольной политики Содружества независимых государств (СНГ)

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Зеленский подписал закон "О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики" № 995-их.

Так, согласно документу, Украина выходит из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств - участников Содружества Независимых Государств в Москве 25 января 2000 года и ратифицированного Верховной Радой Украины с оговорками законом от 16 января 2003 года №449- ИV.

"Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения государствами - членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину. Выход из Договора защитит национальные экономические интересы Украины, устраняя механизм, обуславливающий межгосударственный обмен информацией по экономическим вопросам ", - отметили в пресс-служба ОПУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

23 ноября, 2020 понедельник

22 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать