Зеленский назначил новым председателем Сумской ОГА экс-заместителя Добкина в Харьковской ОГА
23 ноября, 2020, 20:16
Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Василия Хомы председателем Сумской областной государственной администрации
Указ был обнародован на сайте президента.
"Назначить Хому Василия Васильевича председателем Сумской областной государственной администрации", - говорится в документе.
С марта 2010 года Хома работал заместителем председателя Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина с организационно-правовым вопросам - руководителем аппарата ОГА.
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