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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил новым председателем Сумской ОГА экс-заместителя Добкина в Харьковской ОГА

Зеленский назначил новым председателем Сумской ОГА экс-заместителя Добкина в Харьковской ОГА

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Василия Хомы председателем Сумской областной государственной администрации

Указ был обнародован на сайте президента.

"Назначить Хому Василия Васильевича председателем Сумской областной государственной администрации", - говорится в документе.

С марта 2010 года Хома работал заместителем председателя Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина с организационно-правовым вопросам - руководителем аппарата ОГА.

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