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Espreso.tvСпортИспанский клуб решил продать россиянина ради Коноплянки

Испанский клуб решил продать россиянина ради Коноплянки


фото: Getty Images
Испанская "Валенсия" выставит на трансферный рынок российского полузащитника Черышева

Об этом сообщает Fichajes.net .

"Валенсия" в январе готова рассмотреть предложения других клубов, которые будут заинтересованы в трансфере 29-летнего Черышева.

Россиянин хотел бы сменить клуб, чтобы получать больше игровой практики. По информации источника, Черышев мечтает завершить карьеру в России, где еще никогда в карьере не играл, ведь начал футбольную карьеру сразу в Испании. Приоритетом для Черышев будет переход в московское "Динамо", где играл его отец Дмитрий Черышев.

Руководство "Валенсии" заинтересовано в переходе Евгения Коноплянки, который выступает на той же позиции, что и Черышев. Хавбек "Шахтера" является приоритетным трансфером испанского клуба зимой.

В этом сезоне на счету 31-летнего Коноплянки только 4 матча за "Шахтер". На счету 29-летнего Черышев 5 матчей и 1 ассист за "Валенсию".

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