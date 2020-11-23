Испанский клуб решил продать россиянина ради Коноплянки

23 ноября, 2020, 12:49

Испанская "Валенсия" выставит на трансферный рынок российского полузащитника Черышева

Об этом сообщает Fichajes.net .

"Валенсия" в январе готова рассмотреть предложения других клубов, которые будут заинтересованы в трансфере 29-летнего Черышева.

Россиянин хотел бы сменить клуб, чтобы получать больше игровой практики. По информации источника, Черышев мечтает завершить карьеру в России, где еще никогда в карьере не играл, ведь начал футбольную карьеру сразу в Испании. Приоритетом для Черышев будет переход в московское "Динамо", где играл его отец Дмитрий Черышев.

Руководство "Валенсии" заинтересовано в переходе Евгения Коноплянки, который выступает на той же позиции, что и Черышев. Хавбек "Шахтера" является приоритетным трансфером испанского клуба зимой.

В этом сезоне на счету 31-летнего Коноплянки только 4 матча за "Шахтер". На счету 29-летнего Черышев 5 матчей и 1 ассист за "Валенсию".

21 ноября полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал о своей травме и поделился мыслями о ближайших матчах команды.