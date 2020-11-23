Исландия расширила возможности въезда и пребывания, но лишь для богатых иностранцев

23 ноября, 2020, 12:24

Правительство Исландии разрешило въезд в страну состоятельным иностранцам, которые имеют ежемесячный доход около 1 млн исландских крон ($ 7360) в месяц, или около $ 80 тыс. в год

Об этом пишет Bloomberg .

Согласно сообщению, правительство Исландии позволило находиться в течение шести месяцев без перерыва туристам, которые зарабатывают в месяц 1 млн исландских крон (около $ 7360) или около $ 80 тыс. В год. Туристы смогут арендовать квартиры. посещать рестораны и путешествовать по стране.

"Я думаю, что идея в том, чтобы привлечь вискооплачуваних профессионалов из Кремниевой долины или Сан-Франциско, чтобы они тратили свои деньги здесь, а не где-нибудь", - цитирует издание слова члена одной из исландских продемократических партий Асти Гудрун Хельгадоттир.

При этом в издании отметили, что технически такие гости страны не являются туристами.

Также в Bloomberg напомнили, что похожую стратегию кроме Исландии используют Бермудские острова, Барбадос, Каймановы острова и Эстония.

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