Исландия расширила возможности въезда и пребывания, но лишь для богатых иностранцев
Об этом пишет Bloomberg .
Согласно сообщению, правительство Исландии позволило находиться в течение шести месяцев без перерыва туристам, которые зарабатывают в месяц 1 млн исландских крон (около $ 7360) или около $ 80 тыс. В год. Туристы смогут арендовать квартиры. посещать рестораны и путешествовать по стране.
"Я думаю, что идея в том, чтобы привлечь вискооплачуваних профессионалов из Кремниевой долины или Сан-Франциско, чтобы они тратили свои деньги здесь, а не где-нибудь", - цитирует издание слова члена одной из исландских продемократических партий Асти Гудрун Хельгадоттир.
При этом в издании отметили, что технически такие гости страны не являются туристами.
Также в Bloomberg напомнили, что похожую стратегию кроме Исландии используют Бермудские острова, Барбадос, Каймановы острова и Эстония.
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