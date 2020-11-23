Инвесткомпания Dragon Capital может выкупить акции компании - владельца двух украинских деловых изданий

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

"Предоставлено разрешение компании Dragon Capital Investment Limited (г. Никосия, Республика Кипр) на приобретение акций компании Treeum Holdings Limited (г. Ларнака, Республика Кипр), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании".

Отметим, согласно информации на сайте Treeum, компания является онлайн-платформой, которая обладает сайтом minfin.сom.ua и finance.ua.

Dragon Capital - одна из крупнейших инвестиционных компаний Украины, предоставляющая полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных компаний. Компания основана в 2000 году. Конечным бенефициаром компании в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей указан Томаш Фиала, который также владеет медиахолдингом "Новое Время".

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