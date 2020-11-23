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Espreso.tvОбществоВо втором туре выборов мэра Ужгорода победил действующий мэр

Во втором туре выборов мэра Ужгорода победил действующий мэр


фото: zik
Во втором туре выборов мэра Ужгорода победил действующий мэр Богдан Андреев

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

"По итогам голосования, действующий мэр Ужгорода, кандидат-самовыдвиженец Богдан Андреев одержал победу, получив 12 869 голосов, что составляет 51,01%. Зато его оппонент - кандидат от партии" Слуга народа "Виктор Щадей получил 11 452 голоса ужгородцев" , - говорится в сообщении.

Всего в голосовании приняли участие 25 224 избирателей. В первом туре Андреев набрал 9185 голосов, Щадей - 6 485. В Ужгороде состоянию на 22 ноября насчитывалось 90 155 избирателей. Всего 68802 бюллетеней были неиспользованными и погашены членами УИК. Еще 902 бюллетени избирателей признаны недействительными.

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