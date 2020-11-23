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Espreso.tvМирВо время акций протеста в Беларуси задержали более 370 человек

Во время акций протеста в Беларуси задержали более 370 человек


фото: Наша Ніва
Во время воскресных маршей в Минске и других городах задержаны несколько сотен человек

Об этом сообщает Наша Нива .

Правозащитникам на данный момент известны 374 фамилии задержанных.

На акции протеста вышли десятки тысяч человек. Примерно в десяти кварталах количество демонстрантов превышало тысячу. Акции протеста прошли также в областных центрах и других городах.

Общая цифра задержанных за время протестов превысила порог в 30 тысяч человек.

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