В зоне ООС оккупанты продолжают блокировать работу пяти из семи КПВВ, - Госпогранслужба
23 ноября, 2020, 15:55
Украина открыла все 7 пунктов пропуска на границе с ОРДЛО, однако оккупанты продолжают блокировать 5 из них
Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе ГПСУ.
"Сегодня все без изменений, работают только два КПВВ -"Станица Луганская" и "Новотроицкое". КПВВ "Счастье", "Золотое", "Майорское", "Гнутово" и "Марьинка" остаются заблокированными боевиками", - сообщили пограничники .
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В ГПСУ напомнили, что в Донецкой области через "Новотроицкое" оккупанты пропускают только два раза в неделю.
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