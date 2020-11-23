В ВСУ зафиксировано 26 летальных случаев от заражения COVID-19, один военный погиб в Конго
Об этом сообщает пресс-служба Командование медицинских сил ВСУ.
"Всего за время пандемии одужалао 6159 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 394 человека. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 37 человек", - говорится в сообщении.
В Вооруженных Силах Украины зафиксировано 26 летальных случаев вызванных заболеванием острой респираторной болезни COVID-19.
Отмечается, что военнослужащий ВС Украины (находясь в составе миссии ООН в ДР Конго) заболел 07.11.2020 наблюдалась легкая форма, находился на лечении в изоляторе воинской части. ПЦР тест в COVID-19 от 14.11.2020 года - положительный. Несмотря на проведение лечебных мероприятий 16.11.2020 состояние здоровья ухудшилось и больной был направлен на стационарное лечение в госпиталь ООН III уровня (г.. Гома, Конго), а в дальнейшем был переведен в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии госпиталя ООН ИV уровня (г.. Найроби, Республики Кения). 22.11.2020 года состояние здоровья пациента резко ухудшилось, началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата.
За прошедшие сутки зарегистрировано 51 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-