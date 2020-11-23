В ВСУ зафиксировано 26 летальных случаев от заражения COVID-19, один военный погиб в Конго

"Всего за время пандемии одужалао 6159 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 394 человека. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 37 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий ВС Украины (находясь в составе миссии ООН в ДР Конго) заболел 07.11.2020 наблюдалась легкая форма, находился на лечении в изоляторе воинской части. ПЦР тест в COVID-19 от 14.11.2020 года - положительный. Несмотря на проведение лечебных мероприятий 16.11.2020 состояние здоровья ухудшилось и больной был направлен на стационарное лечение в госпиталь ООН III уровня (г.. Гома, Конго), а в дальнейшем был переведен в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии госпиталя ООН ИV уровня (г.. Найроби, Республики Кения). 22.11.2020 года состояние здоровья пациента резко ухудшилось, началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата.