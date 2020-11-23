В украинского политзаключенного Приходько критически ухудшилось состояние здоровья, - Денисова

Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"Нашему соотечественника, который имеет хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, а также глубокое стойкое двустороннее нарушение слуха и зрения, руководство СИЗО не обеспечивает право на получение надлежащей медицинской помощи, что предусмотрено пунктом 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН ", - написала Денисова.

Она добавила, что из-за резкого снижения слуха Приходько лишен права на справедливый суд и эффективное средство правовой защиты, а неоднократные обращения его адвоката в суд с ходатайством о проведении квалифицированного медицинского обследования и лечения остались без внимания.

По словам Денисовой, крымский активист содержится в плохо освещенной камере, без надлежащей вентиляции, с несоблюдением нормы санитарной площади на одного человека и в полной антисанитарии - имеющиеся крысы, тараканы и насекомые.

"В соответствии с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод такие факты нарушения прав приравниваются к пыткам и бесчеловечному обращению и представляют прямую угрозу жизни и здоровью Олега Приходько", - написала Денисова.