В США неизвестный с ножом напал на посетителей церкви, погибли двое бездомных
23 ноября, 2020, 13:53
В американском штате Калифорния в Сан-Хосе неизвестный мужчина с ножом напал на посетителей в баптистской церкви
Об этом сообщает CBS SF.
В момент инцидента службы в церкви не проходили, однако там находились бездомные, которых пустили, чтобы они могли погреться. В результате происшествия два человека погибли и еще несколько получили ножевые ранения.
Сначала мэр Сан-Хосе Сэм Ликкардо заявил, что подозреваемый находится под стражей, однако позднее в полиции эту информацию опровергли.
Сейчас правоохранители проводят расследование на месте происшествия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-