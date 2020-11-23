В США неизвестный с ножом напал на посетителей церкви, погибли двое бездомных

23 ноября, 2020, 13:53

В американском штате Калифорния в Сан-Хосе неизвестный мужчина с ножом напал на посетителей в баптистской церкви

Об этом сообщает CBS SF.

В момент инцидента службы в церкви не проходили, однако там находились бездомные, которых пустили, чтобы они могли погреться. В результате происшествия два человека погибли и еще несколько получили ножевые ранения.

Сначала мэр Сан-Хосе Сэм Ликкардо заявил, что подозреваемый находится под стражей, однако позднее в полиции эту информацию опровергли.

Сейчас правоохранители проводят расследование на месте происшествия.