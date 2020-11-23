 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Словакии в ДТП попал автобус с украинцами, погибла женщина

В Словакии в ДТП попал автобус с украинцами, погибла женщина

В Словакии 23 ноября автобус с гражданами Украины попал в дорожно-транспортное происшествие, погибла 62-летняя пассажирка

Об этом сообщила пресс-служба полиции Нитранского края в Facebook.

Отмечается, что утром в понедельник, 23 ноября, на скоростной дороге R1 у заправки Тековске Немце произошло ДТП.

"Украинский водитель Mercedes Sprinter, вероятно, заснул за рулем и врезался в грузовик Iveco, ехавший впереди. В результате ДТП один человек в микроавтобусе погиб, а водитель и пассажир оказались с травмами в больнице", - говорится в сообщении.

Как известно, водители прошли тест на алкоголь, который показал отрицательный результат.

Впоследствии, в МИД, в комментарии Укринформу подтвердили, что в аварии микроавтобуса с украинской регистрацией в Словакии одна гражданка Украины погибла, двое украинцев с травмами были госпитализированы в больницу города Нитра.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

23 ноября, 2020 понедельник

22 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать