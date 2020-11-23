В Словакии в ДТП попал автобус с украинцами, погибла женщина
Об этом сообщила пресс-служба полиции Нитранского края в Facebook.
Отмечается, что утром в понедельник, 23 ноября, на скоростной дороге R1 у заправки Тековске Немце произошло ДТП.
"Украинский водитель Mercedes Sprinter, вероятно, заснул за рулем и врезался в грузовик Iveco, ехавший впереди. В результате ДТП один человек в микроавтобусе погиб, а водитель и пассажир оказались с травмами в больнице", - говорится в сообщении.
Как известно, водители прошли тест на алкоголь, который показал отрицательный результат.
Впоследствии, в МИД, в комментарии Укринформу подтвердили, что в аварии микроавтобуса с украинской регистрацией в Словакии одна гражданка Украины погибла, двое украинцев с травмами были госпитализированы в больницу города Нитра.
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