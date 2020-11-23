В Ривне подросток третий раз с начала года угнал маршрутку

23 ноября, 2020, 20:01

17-летний житель села Большой Олексин возвращался от бабушки из Ивано-Франковска и захотел покататься на маршрутке

Об этом сообщает пресс служба Ривненской полиции.

"Сделал все, как обычно, "профессионально", ведь ранее дважды похищал аналогичное транспортное средство. Парень пришел на автостоянку и, поскольку охранник как раз отлучился на несколько минут, беспрепятственно зашел на территорию стоянки", - заявили правоохранители.

Парень зашел через заднюю незапертую дверь. В бардачке он нашел ключи и уехал со стоянки.

Около 00:30 охранник увидел, что одной из маршруток нет и сообщил в полицию.

Патрульные обнаружили автомобиль на одной из улиц города. Подросток не останавливался и смог "оторваться" от копов.

Через некоторое время патрульные инспекторы все же разыскали без механических повреждений и в исправном состоянии транспортное средство на одной из улиц села Большой Олексин.

Напомним, что 25 февраля 16-летний житель села Малый Алексин похитил со стоянки маршрутку, всю ночь ездил на ней по деревням в Ривненском районе, а затем и на рейс "вышел". На следующий день, следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления.

1 марта 16-летний житель села Малый Алексин Ривненского района во второй раз угнал маршрутку со стоянки.