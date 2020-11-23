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Espreso.tvЭкономикаВ пункте пропуска "Сеньковка" на российско-украинской границе образовалась пробка

В пункте пропуска "Сеньковка" на российско-украинской границе образовалась пробка


фото: dpsu.gov.ua
На российско-украинской границе в пункте пропуска "Сеньковка" ( "Новые Юрковичи" со стороны Российской Федерации) образовался затор из 210 авто

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы в Telegram.

Согласно сообщению, в последнее время перед пунктом пропуска "Сеньковка" и на территории перед смежным пунктом пропуска "Новые Юрковичи" (Российская Федерация) наблюдается накопление транспортных средств коммерческого назначения, перемещаемых из Украины в РФ.

"По состоянию на данный момент перед пунктом пропуска" Сеньковка "в направлении выезда из таможенной территории Украины образовалась очередь из 210 автотранспортных средств коммерческого назначения", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что причиной стало снижение скорости транспортного потока на въезд в пункт пропуска "Новые Юрковичи".

"Во избежание очередей на таможенной границе Украины пожаловать субъектов внешнеэкономической деятельности, перевозчиков и других заинтересованных лиц выбирать альтернативные маршруты перемещения товаров, транспортных средств коммерческого назначения через менее загруженные пункты пропуска для автомобильного сообщения, ближайшим из которых в зоне деятельности Северной таможни на границе с Российской Федерацией является пункт пропуска "Бачивсь", - призвали в пресс-службе.

В то же время, в Гостаможслужбе обратили внимание, что сейчас очередь перед пунктом пропуска "Бачевск" насчитывает 80 автомобилей.

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