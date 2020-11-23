В Польше произошло смертельное ДТП: погибли два украинца

23 ноября, 2020, 16:54

В Лодзинском воеводстве в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое украинцев

Об этом сообщает пресс-служба польской полиции.

Близ села Бабськ в Польше автомобиль Mersedes, в котором находились двое граждан Украины, по неизвестным причинам свернул с дороги, протаранил защитный барьер и перевернулся.

В результате ДТП 39-летний водитель погиб на месте. А 38-летнего пассажира пытались спасти прибывшие медики, однако он умер.

В полиции отметили, что вероятной причиной смертельной аварии могла стать мокрая и скользкая дорога и превышение безопасной скорости движения.

Сейчас все причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: rawa-mazowiecka.policja.gov.pl

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