В Одессе "скорая" столкнулась с Lexus, трое пострадавших
23 ноября, 2020, 07:38
В Одессе произошло ДТП с участием авто скорой помощи, в результате которой травмы получило три человека
Об этом сообщает " Думская ".
Автомобиль скорой помощи Ford Transit столкнулся с легковушкой Lexus, после чего перевернулся на бок. Двое пассажиров Ford Transit и водитель Lexus пострадали. Все они доставлены в больницу.
Следствие устанавливает обстоятельства аварии.
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