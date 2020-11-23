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Espreso.tvОбществоВ Одессе "скорая" столкнулась с Lexus, трое пострадавших

В Одессе "скорая" столкнулась с Lexus, трое пострадавших

В Одессе произошло ДТП с участием авто скорой помощи, в результате которой травмы получило три человека

Об этом сообщает " Думская ".

Автомобиль скорой помощи Ford Transit столкнулся с легковушкой Lexus, после чего перевернулся на бок. Двое пассажиров Ford Transit и водитель Lexus пострадали. Все они доставлены в больницу.

Следствие устанавливает обстоятельства аварии.

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