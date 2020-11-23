В Музей Революции Достоинства пришли с новой проверкой
23 ноября, 2020, 13:02
23 ноября полиция пришла с проверкой в Музей Революции Достоинства
Об этом сообщает пресс-служба Музея Революции Достоинства в Facebook.
"У нас новая проверка. Говорят," экспертиза строительства музея "! Не мемориала, который касается следствие, а музеи, даже проектирование которого начиналось", - написали в пресс-службе.
"Можем подсказать следователям, где предмет их интереса, но не будем мешать демонстрировать свой "профессионализм ", - добавили в учреждении.
Отметим, в полиции пока никак не комментировали новую проверку в музее.
- Напомним, утром 19 ноября СБУ и Нацполиция пришли с обыском в Национальный музей Революции Достоинства.
- В СБУ причиной обыска назвали подозрения в хищении средств в отношении должностных лиц мемориального комплекса.
- В полиции заявили, что расследуют убытки в 4 млн грн в Национальном музее Революции Достоинства.
- Петр Порошенко отреагировал на обыски в Музее Революции Достоинства.
- Историк и народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович заявил, что обыски в Национальном музее Революции Достоинства и в квартире директора музея несут за собой четкий план по дискредитации героев Майдана .
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