В Музей Революции Достоинства пришли с новой проверкой

Об этом сообщает пресс-служба Музея Революции Достоинства в Facebook.

"У нас новая проверка. Говорят," экспертиза строительства музея "! Не мемориала, который касается следствие, а музеи, даже проектирование которого начиналось", - написали в пресс-службе.

"Можем подсказать следователям, где предмет их интереса, но не будем мешать демонстрировать свой "профессионализм ", - добавили в учреждении.

Отметим, в полиции пока никак не комментировали новую проверку в музее.