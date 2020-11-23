В Мариуполе неизвестные повредили два офиса ОПЗЖ
23 ноября, 2020, 17:59
В Мариуполе неизвестные за ночь повредили два офиса одной из политических партий
Об этом сообщает полиция Донецкой области.
23 ноября правоохранители получили заявление о повреждении офисов партии в Центральном и Левобережном районах города. Неизвестные разбили окна и облили стены зданий веществом, похожим на красную краску.
Полиция открыла производство по статье "хулиганство".
По информации издания 0629, повреждены офисы политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Издание опубликовало фото с поврежденными помещений.
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