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Espreso.tvОбществоВ Мариуполе неизвестные повредили два офиса ОПЗЖ

В Мариуполе неизвестные повредили два офиса ОПЗЖ


фото: 0629
В Мариуполе неизвестные за ночь повредили два офиса одной из политических партий

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

23 ноября правоохранители получили заявление о повреждении офисов партии в Центральном и Левобережном районах города. Неизвестные разбили окна и облили стены зданий веществом, похожим на красную краску.

Полиция открыла производство по статье "хулиганство".

По информации издания 0629, повреждены офисы политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Издание опубликовало фото с поврежденными помещений.

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