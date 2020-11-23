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Espreso.tvОбществоВ Киеве из-за COVID-19 на карантин закрыли восемь школ и четыре детсада

В Киеве из-за COVID-19 на карантин закрыли восемь школ и четыре детсада


фото: galka.if.ua
Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве на карантин закрыты восемь школ и четыре детсада

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".

"На сегодня в городе закрыты на карантин восемь школ. На дистанционном обучении целом 1016 классов в 272 школах. В общем больных коронавирус школьников в Киеве - 1 166. Также болеют более 790 педагогов", - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, в детских садах через выявлены случаи вируса временно закрыто 176 групп в 135 садах, также полностью закрыты на карантин четыре детсада. Наполненность детей в садах сегодня - более 46%.

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