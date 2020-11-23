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Espreso.tvОбществоВ Киеве поймали псевдоминера зданий

В Киеве поймали псевдоминера зданий

23 ноября полиция Киева задержала псевдоминера после сообщения о заминировании

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что в дежурную часть полиции Киева позвонил мужчина и сообщил о том, что он заложил взрывное устройство на территории админздания на проспекте Победы. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, взрывотехники и спасатели, однако взрывчатки не нашли.

В то же время, сотрудники уголовного розыска районного управления полиции установили местонахождение "минера".

Злоумышленником оказался местный житель, 1983 года рождения, который несколько лет назад попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичного преступления. Полицейские задержали мужчину, а также изъяли у него мобильный телефон и сим-карту.

По данному факту следственным Соломенского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении данного преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. За содеянное ему грозит от двух до шести лет заключения.

 

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